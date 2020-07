La Sala Rossa approva in tempi "record" l'assestamento al bilancio di previsione 2020 e il rendiconto 2019

Via libera in tempi "record" dalla Sala Rossa all'assestamento al bilancio di previsione 2020 e il rendiconto 2019. In poco più di tre ore di discussione il Consiglio Comunale, che per la prima volta dopo quattro mesi è tornato a riunirsi dal vivo, ha dato l'ok ad entrambi i documenti finanziari.

Prima dell'approvazione dell'assestamento l'assessore al bilancio Sergio Rolando ha ricordato tutte le misure economiche a sostegno delle fasce deboli, ma anche del commercio, messe in campo dalla Città durante il lockdown. Il provvedimento ha ottenuto 21 voti favorevoli del M5S, ma anche quello di Eleonora Artesio (Torino in Comune) e Osvaldo Napoli (Forza Italia). Proprio a quest'ultimo ha tirato una stoccata il capogruppo comunale del Pd Stefano Lo Russo, ricordando come non sia la prima volta che l'azzurro faccia da "spalla" ai pentastellati in Sala Rossa, come accaduto ad inizio luglio con le modifiche statutarie per Trm SpA. Napoli ha replicato dicendo che il contesto emergenziale richiede il concorso di tutti al di là degli schieramenti.