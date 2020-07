Montagna e gli alleati del centrosinistra presentano la Moncalieri del futuro

E' un lunedì importante e strategico per il candidato sindaco del Pd di Moncalieri, il primo cittadino uscente Paolo Montagna: oggi, alle ore 17, presso il comitato “Casa Montagna” di via Tenivelli verrà presentato il programma elettorale con la coalizione che lo sostiene, alla presenza di tutte le liste alleate.

Il Partito Democratico con le liste civiche Montagna Sindaco, Moncalieri per Montagna Sindaco e Moncalieri Coraggiosa, oltre a Demos, Psi, Europa Verde e Centro Democratico faranno conoscere alla cittadinanza il documento programmatico che traccerà le linee guida dell'amministrazione della quinta città del Piemonte.

"Il programma elettorale è per noi un documento importantissimo, frutto di mesi di lavoro, sintesi fra gli alleati, confronti con le espressioni e le sensibilità della cittadinanza", sottolinea il segretario cittadino Danilo Lanè. "E' stato più volte rimodulato proprio per dare voce a tutte le istanze, anche e soprattutto dopo i tragici eventi correlati alla pandemia causata dal coronavirus".

Dalle 18, poi, Paolo Montagna sarà in diretta social per un confronto con altri due candidati sindaci della prima cintura torinese, Rossana Schillaci per Venaria e Steven Palmieri per Alpignano. La rubrica “Spazio Aperto” del Pd Metropolitano di Torino sarà teatro di un confronto serrato e frizzante condotto dal segretario provinciale Mimmo Carretta.

Il dibattito sarà trasmesso sulle pagine Facebook Partito Democratico Piemonte, Partito Democratico Torino, oltre che Moncalieri, Venaria e Alpignano, ed anche su torinoggi.it.