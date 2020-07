Ritardi ad aprile, da domani al via ai rimborsi per i pendolari della Sfm1 e SfmA

Da domani al via la possibilità per i pendolari della Sfm1 (Pont-Rivarolo Chieri) e SfmA (Torino Aeroporto Ceres) di chiedere il bonus per il mese di agosto 2020, per i disservizi registrati ad aprile 2020.

Gli utenti hanno quindi diritto ad un piccolo rimborso, utilizzabile per rinnovare l’abbonamento plurimensile/annuale. Nello specifico gli utenti della Sfm1 otterranno un sconto del 10% (solo per l’abbonamento Gtt), del 5% (Formula + espansioni) e del 4% (Formula). Il rinnovo ridotto potrà avvenire dal 28 luglio al 27 agosto 2020, esclusivamente presso le stazione di Rivarolo e Volpiano mostrando il tagliando di aprile.

Per la SfmA le agevolazioni saranno del 5% (abbonamento solo Gtt), del 2,5% (Formula + espansioni) e del 2% (Formula). Anche questo potrà avvenire dal 28 luglio al 27 agosto 2020, esclusivamente presso le biglietterie di stazione di Torino Dora e Ciriè con il precedente abbonamento.