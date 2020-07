Bardonecchia, al Palazzo delle Feste si racconta la storia della "Sposa nel pallone"

Nell’ambito di SCENA 1312, festival di musica e teatro della Città di Bardonecchia organizzato dalla Compagnia Estemporanea, domenica 2 agosto alle 21, va in scena al Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta “La sposa nel pallone-Il naufragio dell’aerostato sulla Bessanese”, con il ritorno sul palco della narratrice Marisa Torello affiancata dall’attrice Alessia Donadio ed il supporto musicale dell’Estemporanea Ensemble.

Lo spettacolo di musica e teatro narra la storia di Annetta Demichelis, giovane sposina diciottenne che non si dimenticherà mai l’avventura vissuta l’8 ottobre 1893: se non avessero osato così tanto a bordo dell’aerostato, lei e marito, il celebre aeronauta Giuseppe Charbonnet, non sarebbero diventati una leggenda. La serata condurrà virtualmente il pubblico sulle Alpi Graie, tra il maltempo, le manovre sbagliate, il ghiacciaio sconosciuto e l’aerostato Stella “che è capace di 1700 metri cubi di gas, e può ospitare sei uomini oltre alla zavorra”.