Parcheggio “selvaggio” per ripararsi dalla grandine: taxi su marciapiede e pista ciclabile a Torino

È accaduto in lungo Dora Firenze

La grandine, si sa, provoca gravi danni alle coltivazioni ma, in casi particolarmente estremi, può essere pericolosa anche per le cose: per molti lo spauracchio è quello di avere l'auto “bollata” dai chicchi di ghiaccio.

Taxi sul marciapiede per ripararsi dalla grandine

Questa fobia non risparmia nemmeno Torino, dove precipitazioni sempre più brevi, frequenti e intense stanno mettendo in apprensione migliaia di cittadini: c'è chi, però, nel tentativo di proteggere la propria auto, esagera com'è accaduto durante la grandinata pomeridiana di martedì.

Nel quartiere Aurora, e più precisamente in lungo Dora Firenze in prossimità del “Ponte del Carbone”, un conducente ha infatti temporaneamente parcheggiato il proprio taxi sulla pista ciclabile e sul marciapiede, con l'obiettivo di riparare il mezzo sotto gli alberi presenti lungo la scarpata del fiume.

Comprendiamo benissimo “l'istinto di sopravvivenza”, ma forse sarebbe stato meglio cercare un'altra soluzione piuttosto che violare il codice della strada mettendo a repentaglio la salute dei passanti.