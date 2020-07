Caso Manital, Fresc (M5s Ivrea): "Terremo alta l'attenzione"

“La risposta all’interrogazione della nostra deputata Jessica Costanzo - afferma Massimo Fresc, consigliere comunale del M5S a Ivrea - non fa che confermare l’allarme sull’ex-colosso del Facility management con sede in via Di Vittorio.

Come gruppo consiliare M5S a Ivrea, terremo alta l’attenzione sulla vicenda Manital e in particolare sulle ripercussioni nei confronti dei lavoratori del nostro territorio interessati dalla procedura fallimentare. Siamo in continuo contatto con i deputati del territorio e seguiamo da vicino la procedura di amministrazione straordinaria”.

“Dall'insolvenza della controllante Manitalidea - continua Fresc - si è purtroppo scatenato un effetto-domino: a cascata c’è stata l'insolvenza del consorzio, che a sua volta non ha quindi più pagato i diversi consorziati coinvolti nelle attività produttive, i quali non hanno potuto pagare le maestranze".