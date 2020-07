Collegno, non approvata la mozione per ricordare Fabrizio Quattrocchi

Discussioni nell’ultimo consiglio comunale, che ha visto tra le protagoniste la mozione per intitolare una via o una piazza di Collegno in onore di Fabrizio Quattrocchi.

“Con questa proposta abbiamo voluto ricordare Fabrizio Quattrocchi, un grande uomo e Patriota, simbolo di un’Italia a testa alta - ha spiegato Giovanni Parisi consigliere comunale Lega Salvini Collegno e segretario cittadino -. Con quella frase pronunciata pochi secondi prima di venire crivellato dai colpi di mitra cercò di dare un senso alla tragedia che stava per abbattersi su di lui. E cercò di darlo a tutti gli italiani. E’ l’esempio di chi vuole cadere in piedi, di chi lotta e di chi non dimentica di essere italiano”.

Una proposta che, però, non è stata approvata in consiglio comunale. “Sono ancora incredulo e amareggiato dalla spiegazione del voto contrario da parte del Partito Democratico che non ha permesso di approvare questa mozione - ha continuato Parisi -. Fabrizio Quattrocchi, uomo medaglia d’oro al valore civile, pur essendo un lavoratore privato l’ultima cosa a cui ha pensato prima di morire è stata quella di preoccuparsi di onorare il suo Paese. Un esempio di dignità, un eroe italiano che la città di Collegno ha deciso colpevolmente di non onorare”.

Una proposta che però ha avuto un seguito anche a Torino, dove la consigliera comunale Federica Scanderebech ha deciso di proporre di intitolare una zona della città proprio in memoria di Quattocchi.