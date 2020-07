Juve e Toro, due sfide "per il futuro": Cagliari e Roma per la penultima giornata di Serie A

Penultima giornata di Serie A per Juventus e Torino che questa sera, in contemporanea alle 21:45, scenderanno in campo per due sfide, rispettivamente con Cagliari e Roma, ininfluenti per la classifica ma importanti per il futuro. Tanti i giocatori che, dopo aver deluso, si giocano infatti una potenziale conferma in squadra: per scongiurare l'inserimento in lista trasferimenti, serve quindi una risposta concreta e convincente. Da Rugani a Ramsey, passando per Lyanco e Ola Aina e Zza, in tanti sotto osservazione