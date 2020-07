Novità in casa Iren: arriva IrenPay, è la prima volta per una multiutility italiana

Soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa, Iren luce gas e servizi è diventata nuova attrice dei servizi di pagamento e può agire da tramite tra il cliente ed il suo internet banking, avviando il pagamento online delle bollette di luce e gas dalla piattaforma Web/App IrenYou, senza applicazione di costi aggiuntivi da parte di Iren. Il tutto nella massima sicurezza, perché Iren, in quanto fornitore del servizio, non accede a dati sensibili del cliente (l’autenticazione per il pagamento avviene su server della banca), raccoglie per ogni operazione il suo consenso esplicito, mette a sua disposizione tutte le informazioni relative al pagamento.