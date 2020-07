Comunali Torino, dialogo Pd/M5S? Appendino:"Dibattito coi dem non è semplice"

Replicare all’ombra della Mole, in vista delle comunali 2021, l’asse Pd/M5S si annuncia complesso - se non impossibile- per la distanza dei due fronti locali. A ribadirlo è la sindaca Chiara Appendino, che questa mattina interrogata ad Agorà su Rai 3 sul possibile dialogo con i dem, ha commentato:”il dibattito non è semplice”. “Arrivo da un consiglio comunale -ha proseguito - dove il PD ha deciso di non votare l’assestamento di bilancio, dove mettevamo risorse per le fasce deboli”.

E su possibili convergenze con il Partito Democratico la prima cittadina ha ribadito quanto già detto in precedenti interviste, sulla centralità dei temi. “Noi in questi anni – ha chiarito - abbiamo portato avanti la mobilità sostenibile, le piste ciclabili, l’industria con il rilancio della filiera automotive, l’aerospazio”. “Questi sono temi in cui noi crediamo e stiamo lavorando per la città: oggi concentrati su quello. La domanda vera è: chi vuole portare avanti quel progetto?” ha aggiunto Appendino, che in passato aveva accusato i dem di essere vicino alla destra sulle questioni ambientali.

Ampliando lo sguardo alla politica nazionale Appendino, interrogata sul Premier Conte come capo politico del M5S, ha risposto:”Sarei felice se il presidente Conte decidesse di impegnarsi di più nel Movimento, ma è una decisione che spetta a lui”.

“Ho molta stima nel Premier, è un ottimo capo del governo, sta portando avanti una politica ottima e io sono molto soddisfatta anche del lavoro che stanno facendo i nostri ministri in un momento complicato” ha concluso.