Gallo (Pd): "Le questioni sui flussi migratori non si risolvono con gli slogan"

“Arriva l'estate e inizia la propaganda della Lega sul tema dell'immigrazione. Come altre volte in passato e in accordo con la Regione, è stato chiedo a un Comune di ospitare 30 migranti, peraltro dopo averli sottoposti ai test per accertare eventuale positività al Covid, non vedo dove stia l'invasione della quale parla la Lega e sono d'accordo con le posizioni della Sindaca Piastra. La questione dei flussi migratori e della collocazione di queste persone non si risolve certo con l’odio e con la propaganda e mi sembrano sterili e fini a se stesse le polemiche della Lega che, peraltro, quando ha avuto la possibilità di governare non ha saputo risolvere il problema e si è affidata ai soliti noti slogan” dichiara il presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Il Partito Democratico – aggiunge Gallo - si sta impegnando, a livello nazionale, a fare chiarezza su alcuni punti importanti: l'accoglienza, il collocamento in Europa e in Italia dei flussi, il rapporto con i Paesi di partenza, la ricostruzione della rete di accoglienza in Italia. Solidarietà e sicurezza sono valori che possono e devono andare di pari passo. La Lega, oltre a incitare all’odio, dica chiaramente che cosa intende fare!”.