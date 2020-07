Politecnico, supporto e borse di studio per gli aspiranti ingegneri atleti

Anche per l’anno accademico 2020/2021 il Politecnico di Torino rinnova il programma “Dual Career” rivolto agli studenti che praticano attività sportiva di alto livello e che prevede supporto nel percorso didattico e l’erogazione di borse di studio per meriti sportivi finanziate da enti esterni.

“Combinare gli studi universitari con un’attività sportiva ad alto livello implica il superamento di difficoltà, soggettive e oggettive, su diversi fronti ma per la comunità è di fondamentale importanza concedere l’opportunità di carriera universitaria ai ragazzi e alle ragazze che praticano sport”, commenta Marco Barla, Referente del Rettore per le attività sportive: “Confidiamo nel sostegno attivo del progetto da parte di aziende che operano in ambito sportivo e non, affinché sempre più studenti possano realizzare una carriera accademica di alto livello senza dover rinunciare all’attività sportiva, in linea tra l’altro con le indicazioni delle istituzioni europee e le iniziative dei principali atenei internazionali a cui il Politecnico si ispira”.