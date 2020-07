Rinascimento Vallette, approvato il piano del Comune: 22 interventi per dare un nuovo volto al quartiere

Il primo asse tematico raccoglie le azioni che intervengono materialmente sul miglioramento dello spazio pubblico . Oltre alle azione sopracitate, sono previsti inoltre interventi sul sistema del verde anche con riferimento alle fasce anziane anche attraverso la riproposizione di esperienze, come gli orti urbani, già sperimentate con successo in contesti simili. Il secondo asse, invece, intese valorizzare il patrimonio edilizio di Vallette, innescando meccanismi innovativi di utilizzo di appartamenti e favorire così nuove forme di sostegno al reddito. Capitolo commercio : la volontà è quella di promuovere la localizzazione delle attività economiche, del commercio di vicinato e del mercato. Slegato da questo ragionamento, al momento, il centro commerciale Le Verbene per il quale è in corso una progettazione differente ma non connessa strettamente al progetto approvato oggi. Per rivedere la vita in questo centro commerciale, quindi, ci vorrà ancora un po' di pazienza.

"La gestione del progetto dovrà confrontarsi con le conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso generata dalla pandemia Sars – Cov 2, non facili da prefigurare - spiegano ancora Unia e Giusta -. In particolare, sottolineano i due assessori - due questioni emergono su tutte: la prima riguarda la dotazione di spazi pubblici - marciapiedi, piazze, aree verdi, cortili scolastici - che caratterizza il quartiere Vallette che rappresentano una preziosa risorsa preziosa, sia per la realizzazione di iniziative collettive sia come opportunità di sostegno delle attività economiche. Così come la consistente dotazione di spazi scolastici può costituire una fondamentale risorsa per pensare a modalità di didattica sperimentale; la seconda è invece legata al distanziamento fisico dettato dall'emergenza sanitaria e il rischio che esso possa trasformarsi rapidamente in un fattore di distanziamento sociale. Anche per questo - concludono Unia e Giusta - è necessario lavorare, quindi, con sempre maggiore impegno agli strumenti della solidarietà e del legame sociale, specie in una situazione di prevedibile peggioramento della situazione socio-economica per le fasce più deboli della popolazione."