Ufficializzato il nuovo organigramma del Salsasio

E' stato ufficializzato il nuovo organigramma dell'Usd Salsasio per la prossima stagione sportiva 2020/2021 che vede moltissime novità.

L'unione sportiva dilettantistica Salsasio capitanata dal presidente Giuseppe Quattrocchio e dal vice presidente Francesco Desogus ha attivato il nuovo campo da calcetto - calcio A5 che si può affittare ad ore contattando Gianni Nappi al 370 3748318.

Queste le deleghe che la società affiliata al Genoa Soccer Academy ha distribuito per la nuova stagione sportiva.

Per la prima squadra è stato confermato il mister Matteo Zordan.

Zordan, giovane, con un passato come tecnico e direttore di alcune società di prestigio del cuneese è anche uno dei tanti tecnici del Salsasio patentati F. I. G. C.

Sono legate all'affiliazione con il Genoa anche le numerose attività che l'usd Salsasio ha programmato per il prossimo anno, tra cui la partecipazione a tornei ufficiali con squadre affiliate al Grifone, il coinvolgimento dei bambini e delle bambine in progetti e partecipazioni presso lo stadio Ferraris di Genova con i calciatori di serie A, la presenza presso l'impianto sportivo di Salsasio di tecnici e osservatori del Genoa Soccer Academy.

PRIMA SQUADRA

Ritornando all'organigramma della prima squadra Simone Tuninetti è il nuovo direttore sportivo, mentre il vice presidente della società Francesco Desogus è il referente per la prima squadra nel direttivo. Vincenzo Parrello confermato magazziniere e Gianni Pisano anch'esso confermato dirigente del Salsasio.

SETTORE GIOVANILE

Per quanto riguarda l'organigramma del settore giovanile sono molti gli allenatori e tecnici patentati F. I. G. C. che hanno fatto il loro ingresso nel Salsasio.

Fabrizio Tuninetti seguirà gli esordienti dell'annata 2008, Giovanni Zaccaria che proprio in questo periodo sta entrando in possesso del patentino F. I. G. C. è confermato tecnico del 2009, Antonio Ciccia, pluri patentato anch'esso, sarà il mister dei pulcini affiancato da Giuseppe Di Benedetto, mentre Mario Aliberti è il nuovo tecnico dei primi calci. C'è inoltre uno staff tecnico che seguirà esclusivamente i portieri, divisi per annate.

Tra le new entry di quest'anno c'è anche il tecnico, con un passato da calciatore in squadre di professionisti, Roberto Capra che seguirà l'avvicinamento al calcio dei piccoli amici 2015 e 2016, continuando anche a seguire i corsi individuali di calcio a ritmo di musica che sono una chicca del Salsasio unica in tutto il territorio.

Per il settore femminile è entrato come nuovo allenatore lo storico volto del Salsasio Gianfranco Rovera che seguirà la preparazione tecnica delle bambine e ragazze del Salsasio coadiuvato da Davide Giraudi e Deina Catania.

ORGANIGRAMMA GENERALE

Tra le altre deleghe, il segretario del consiglio direttivo Roberto Foco continua ad essere il responsabile del reparto amministrazione e contabilità. Gianni Nappi è l'incaricato per la gestione del nuovo campo da calcetto e direttore del centro sportivo "Giorgio Demichelis" di Salsasio ed insieme a Manuel Bastiancig e Giovanni Zaccaria seguirà come "commissione tornei" l'organizzazione dei tornei.

Responsabile della segreteria e dei tesseramenti è stata confermata Stefania Marguglio, mentre Ivano Ruatta è stato confermato responsabile delle attrezzature e dei sistemi informatici.

Tommaso Bianco continuerà ad essere il referente per la manutenzione e la cura del centro sportivo di Salsasio. Serena Giacosa confermata responsabile dell'abbigliamento e dei kit, mentre Ivan Quattrocchio ha assunto le deleghe all'ufficio stampa e promozione, al marketing e all'organizzazione di eventi di promozione. Tutti i membri del consiglio direttivo sono inoltre referenti per la ricerca di sponsor e finanziamenti.

Dall'amministrazione della società sportiva arriva un in bocca al lupo a tutti i volontari, collaboratori e tecnici del Salsasio ed un benvenuto ai nuovi arrivati.