Volpiano, cade dal balcone della casa di riposo: morta pensionata

Tragedia nella notte nella casa di riposo Anni Azzurri di via Bertetti a Volpiano, dove una donna di 74 anni è morta dopo essere caduta dal balcone. La pensionata è precipitata dal secondo piano per sette metri, impattando in maniera violenza sul prato sottostante. Nonostante il tempestivo trasporto all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino per lei non c'è stato nulla da fare ed è deceduta poco dopo.

I Carabinieri di Chivasso stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A lanciare l'allarme è stato un ospite della struttura che ha sentito il tonfo: nella camera singola della donna non sono stati trovati biglietti e tutto appariva in ordine. Benchè soffrisse di depressione, i militari non escludono possa essersi trattato di un incidente.