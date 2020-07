Bellezza tra le righe, domani a Paolo Pejrone al Castello di Miradolo

Nel parco del Castello Miradolo torna "Bellezza tra le righe": domenica 2 agosto alle 18 viene proposta una conversazione con Paolo Pejrone, titolo “Il giardino come luogo di rigenerazione. Storie di giardini e giardinieri”. Il progetto, che continua fino al 27 settembre, tra il parco di Villa Lajolo a Piossasco e il Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, propone una serie di incontri con voci dello sport, ma anche dell’impresa, della cultura, del verde.La volontà è quella di condurre il pubblico in luoghi di rara bellezza, patrimonio delle due dimore storiche: qui, andranno in scena le conversazioni con autori in grado di veicolare messaggi catalizzanti e forti, uno sprone per affrontare il futuro con fiducia. Il progetto è firmato da Fondazione Casa Lajolo e Fondazione Cosso con il contributo della Regione Piemonte.