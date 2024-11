Continuava a vendere alcolici ai minorenni: sospesa per tre mesi la licenza ad un minimarket di Nichelino

Purtroppo a fronte di norme che in Italia vietano la vendita di alcolici ai minorenni, la percezione della disponibilità di bevande alcoliche tra i giovani italiani è molto alta. Proprio per questo la vigilanza della Polizia Municipale e dalla Tenenza Carabinieri di Nichelino è continua.

Nel 2024, già una serie di violazioni che erano state contestate ad un esercizio di rivendita alimenti e bevande , ubicato sulla centrale Via Torino, per avere ceduto bevande alcooliche a minorenni, al quale era seguito un provvedimento di sospensione dell’attività, correttamente rispettato.

Nonostante ciò, il medesimo esercizio, è stato nuovamente sanzionato in questi mesi, per la violazione dell’articolo 14-ter Dlgs n. 125/2001; è quindi seguita l’adozione da parte del SUAP di un nuovo provvedimento di sospensione di tre mesi, che è stato notificato ed eseguito in questi giorni.