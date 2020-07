Tornano le passeggiate notturne alla scoperta del magico Borgo di Exilles

L’edizione 2020 della rinomata Rievocazione Storica che ormai da 14 anni anima il borgo di Exilles ogni terza domenica di settembre, purtroppo quest’anno non avrà luogo. Tuttavia, il Comitato ExillesCittà, gruppo di lavoro che da qualche anno gestisce e promuove l’evento, non si è perso d’animo e ha deciso di lavorare ad alcune iniziative estive con l’obiettivo di animare il borgo e continuare a promuovere la Rievocazione Storica.

E così che, anche quest’anno, il Comitato ExillesCittà propone una serie di appuntamenti estivi che durante il mese di agosto accompagneranno il visitatore alla scoperta del borgo antico, tra suggestive atmosfere, letture, curiosità e racconti.

Le passeggiate 2020 si concentreranno su due diversi racconti, entrambi ambientati in Valle di Susa. Il 7 e il 21 agosto verrà riproposta la “Canzone di Colombano”, passeggiata lanciata nel 2019 e tratta dal romanzo di Alessandro Perissinotto. Durante le due serate verrà raccontata l'epica e drammatica impresa del burbero minatore che, da solo, scavò la roccia per portare l'acqua sull’arido versante chiomontino e la cui storia rimane avvolta nel mistero. L’itinerario si svilupperà tra i vicoli, le cour, gli angoli e gli scorci di Exilles al fresco dell’imbrunire, tra letture e racconti.

La seconda passeggiata riconferma invece un grande classico del Comitato, “La via dei lupi”, ispirata al romanzo di Carlo Grande e molto apprezzata nel corso degli anni passati. Dal suggestivo itinerario lungo le mura esterne del Forte alle tortuose e pittoresche cour del borgo medievale, alla luce di torce e lanterne, i visitatori verranno condotti alla scoperta della coraggiosa e tragica ribellione di François di Bardonnèche, l'audace eroe medievale che osò sfidare il suo Signore, il Delfino.

Tutte le passeggiate si concluderanno con un appetitoso arrivederci gastronomico che verrà consegnato all’interno della suggestiva “stalla di Magna Letizia”, nell'antico ricetto, e che sarà possibile degustare nella piazza principale o tra le vie del paese. Inoltre, come consuetudine, le attività estive serviranno per raccogliere fondi per la realizzazione della XV° Edizione di ExillesCittà, il 19 Settembre 2021.

In ottemperanza con le nuove normative vigenti in materia di sicurezza e per garantire a tutti i partecipanti una visita piacevole e all’insegna della sicurezza, le passeggiate saranno a numero ridotto, l’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio negli spazi più angusti e verrà richiesto di mantenere il distanziamento sociale.