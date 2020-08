Ai domiciliari, spacciava sotto casa: arrestato pusher in via Bologna

Infatti, una pattuglia del Comm.to Dora Vanchiglia, transitando in via Bologna, si è avveduta della presenza di un cittadino italiano, molto nervoso, che stazionava davanti al passo carraio di uno stabile. Gli agenti lo osservavano da posizione defilata e lo vedevano prendere il telefono, dicendo “Muoviti, ti sto aspettando” a qualcuno. Da lì a poco si è aperto il portone dello stabile e ne è uscito un giovane di etnia maghrebina, che si è avvicinato alla persona che lo attendeva.

Alla vista dei poliziotti, intenzionati a procedere a un controllo, il cittadino marocchino è fuggito, lanciando sotto un’auto diversi involucri contenenti circa 20 grammi di eroina e cocaina, successivamente recuperati dall’unità cinofila e sottoposti a sequestro. Da accertamenti svolti nell’immediatezza, è emerso che il venticinquenne fermato per spaccio risiedeva proprio in quello stabile.

Quando ha aperto la porta di casa, indossava degli abiti differenti, ma l’escamotage utilizzato non è servito. La perquisizione effettuata nel suo appartamento ha consentito il rinvenimento di oltre 7500 € in contanti, di probabile provenienza illecita, considerato anche che lo stesso non ha un lavoro stabile. Il giovane è stato dunque arrestato per violazione della Legge sull’Immigrazione e per evasione.