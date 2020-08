Si è conclusa la cicloturistica benefica Bardonecchia-Otranto

Umberto Morelli, 27 anni, e Paolo Testa, 28 anni entrambi ingegneri savonesi, in sella alle loro biciclette a trazione muscolare, partiti sabato 25 da Bardonecchia alla volta di Otranto (Lecce), hanno raggiunto venerdì sera 31 luglio, in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia, dopo aver pedalato, senza stop, per 1.500 chilometri suddivisi in sette tappe di 200 chilometri, il comune salentino sul mare Adriatico.