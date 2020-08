Bologna e Toro non si fanno male: 1-1 al Dall'Ara, i granata chiudono sedicesimi

Finisce 1-1 l'ultima partita di una stagione da dimenticare per il Toro, che a Bologna strappa un punto in rimonta grazie a un gol strepitoso confezionato sull'asse Verdi-Zaza. Sono loro, paradossalmente, gli uomini mancati maggiormente durante l'anno. I granata vanno sotto dopo 18 minuti, con Svanberg che va a prendersi una palla in area di rigore e batte un Rosati non attento e decisamente non impeccabile. Il Toro pare apatico e chiude la prima frazione di gara meritatamente in svantaggio. Nella ripresa la musica cambia, i rossoblu in tenuta verde lasciano l'iniziativa ai granata che crescono con il passare dei minuti. Al 66' il gol del pareggio è un capolavoro: Verdi imbecca Zaza con un lancio millimetrico, la punta impatta al volo con il destro e trova una traiettoria imparabile per Skorupski. Una rete tanto bella quanto beffarda, perché rende l'idea della qualità del duo mancato enormemente durante la stagione.