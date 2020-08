L'allarme di Coldiretti Piemonte, "Maltempo: gravi danni a colture e strutture"

“La pioggia era attesa nelle campagne per combattere la siccità ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente provocano danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti – spiegano Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. La grandine è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni, soprattutto all’uva, alla frutta e agli ortaggi. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. I nostri tecnici sono al lavoro per effettuare la conta dei danni e dare supporto alle imprese coinvolte”.