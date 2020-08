Dopo la pandemia: il sindacato dei medici chiede alla politica "una Sanità regionale all'altezza" tra telemedicina e intelligenza artificiale

Cimo Piemonte, il sindacato dei medici, intende presentare al mondo della politica piemontese una serie di proposte funzionali ad una vera riforma della sanità regionale.

Il Covid-19 ha messo in evidenza tutti i limiti, strutturali e programmatici, di un servizio sanitario già in sofferenza prima della deflagrazione della pandemia. Questo a causa di una politica sanitaria poco lungimirante, proiettata ai tagli piuttosto che agli investimenti.

Se si aggiunge l’incertezza con cui si è costretti a convivere a causa di nuove possibili ondate di infezioni da Coronavirus, diventa fondamentale pensare ad una riforma strutturale della sanità piemontese.

Dopo l’estate il sindacato dei medici Cimo Piemonte intende incontrare i principali esponenti politici regionali, di maggioranza e di opposizione, presentando idee e proposte realizzabili per tutelare gli operatori sanitari e i pazienti. Proposte che prevedono investimenti mirati e una migliore valorizzazione dei servizi oggi presenti sul territorio.

Le nuove tecnologie rappresentano per il sindacato dei medici un asset irrinunciabile per la sostenibilità presente e futura dei servizi sanitari: occorre puntare in modo deciso sull’Intelligenza Artificiale così da tutelare gli operatori evitando al minimo il contatto con i pazienti affetti da patologie contagiose, come il Covid-19. Non basta, servono investimenti su Telemedicina e Teleconsulto, questo evitare nuovi episodi di “crash” da parte delle strutture sanitarie, offrendo al tempo stesso un servizio di assistenza puntuale verso i pazienti che ricevono cure e risposte direttamente al proprio domicilio.

Tra le altre proposte un progetto organico di investimento, serio e proiettato nel tempo, nell’Edilizia Sanitaria, questo per rendere più sicure e idonee strutture sanitarie oggi in difficoltà principalmente a causa di spazi ridotti e non adattabili rispetto alle urgenze, quali ad esempio la riconversione rapida di interi reparti per l’accoglienza di malati con gravi patologie infettive.

A tutto questo si aggiunge la Formazione continua del personale sanitario, con un miglioramento anche dei processi di comunicazione e di relazione che coinvolge chi ha la responsabilità di decidere e chi si trova “in trincea” e l’approvvigionamento continuo di Dispositivi di Protezione e Sicurezza, per evitare che si riproponga la grave situazione dei mesi scorsi, dove solo la professionalità e la passione di medici e infermieri ha consentito di lavorare in condizioni estreme concentrandosi solo sulla cura e la gestione dei pazienti.