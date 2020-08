Viabilità, la Sp. 209 “di Mompantero” nel centro abitato di Susa chiusa dal 5 al 21 agosto

Per manutenzione dell’impalcato del viadotto “Pietrastretta” della A32 “Torino - Bardonecchia” situato lungo la Sp. 209 “di Mompantero” è necessaria al chiusura al traffico per tutti i veicoli sulla Sp. 209 dal km 0+600 al km. 0+880, nel centro abitato del Comune di Susa con deviazione del transito locale su via comunale segnalata sul posto dalla ditta esecutrice dei lavori, dal 5 al dalle 8.00 alle 19.00