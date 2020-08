Beirut e Missioni Don Bosco, l'aiuto dei salesiani di Jbeil dopo il disastro dei giorni scorsi

I salesiani sono in prima fila anche in Libano per portare soccorso alla popolazione mediante accoglienza dei senza tetto, sostegno per le cure medico-ospedaliere e soccorso alimentare. Con la loro esperienza, stanno già prefigurando la raccolta e la distribuzione di fondi per la ripresa, al più presto, delle attività produttive e per la ricostruzione.

Missioni Don Bosco ha attivato un filo diretto con il responsabile in loco, don Simon Zakerian, per rimanere aggiornati sulla situazione e sulle misure che vengono intraprese. Il confratello è a disposizione anche dei giornalisti interessati, che potranno rivolgersi a noi per il contatto telefonico o via e-mail.





I Figli di Don Bosco sono attivi nel distretto di Jbeil (l’antica Biblo) a circa 37 km a nord della capitale con opere - nelle località di Al Fidar e di El Houssun - che comprendono chiesa, cappella, casa di accoglienza, centro giovanile e oratorio, e un centro di formazione professionale di eccellenza di rilievo nazionale. Sono presenti nel Paese dalla seconda metà del secolo scorso.

Negli ultimi anni la loro attività si è diretta in maniera speciale verso i profughi provenienti dall’Iraq, in gran parte cristiani caldei. Molti di questi vivevano o svolgevano attività commerciale nell’aerea colpita. In questa emergenza il soccorso è stato allargato alle vittime della potentissima esplosione, profughi (anche dalla Siria) e residenti libanesi che hanno subito perdite: familiari, casa, lavoro.

Il numero delle vittime cresce a mano a mano che si scava fra le macerie e si registra l’insufficienza delle cure negli ospedali. “Per un Paese già sull’orlo del collasso economico questa tragedia sarà un altro durissimo colpo” afferma il presidente di Missioni Don Bosco, Giampietro Pettenon in un messaggio inviato oggi ai sostenitori.

I salesiani libanesi provano ad andare oltre con lo sguardo oltre e rilanciano un appello alla solidarietà internazionale: “Se da molti si leva un grido di disperazione e di rabbia, noi lanciamo un grido di speranza, guardando soprattutto ai giovani Libanesi, pieni di risorse e intraprendenti”.