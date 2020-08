Tentano di truffare un'anziana: in due riescono a fuggire, un terzo viene arrestato

Un uomo è stato arrestato ieri per una truffa ai danni di anziani. I poliziotti, transitando in Via Renier, hanno notato un'auto con a bordo due uomini, uno seduto lato guidatore ed uno sul sedile posteriore. Poco dopo ne hanno visto un terzo, travisato e vestito con abiti da lavoro tipici dei tecnici del gas, uscire dal portone di uno stabile e dirigersi frettolosamente verso la stessa auto.

Intuendo potesse trattarsi di truffatori, gli agenti hanno deciso di procedere al loro controllo. Uno dei tre, vedendoli avvicinarsi, ha opposto immediatamente resistenza, permettendo così la fuga ai due complici.

Da un accertamento effettuato all'interno dello stabile da cui era uscito poco prima il malfattore, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo era riuscito ad accedere all'interno dell’appartamento di un’anziana signora ma che la stessa, non cadendo in errore, lo aveva allontanato prima che riuscisse a impossessarsi dei suoi averi.

Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti diversi oggetti utilizzati per compiere le truffe, tra cui due radiotrasmittenti di piccole dimensioni, guanti da lavoro, l’avviso di una nota società del gas e uno strumento elettronico spacciato dal malvivente per un macchinario finalizzato al rilevamento di sostanze gassose. Sequestrata inoltre l’autovettura, sulla quale erano state apposte due targhe false al fine di depistare eventuali controlli di Polizia.

Il reo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto in abitazione nonché indagato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e falso materiale commesso da privato.