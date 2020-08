Volpiano, due ragazzini profughi afghani si nascondono su un tir diretto in Francia: denunciati dal camionista

Si sono nascosti a bordo di un tir diretto da Sofia, in Bulgaria, a Lione, in Francia, ma sono stati scoperti dall'autotrasportatore che li ha denunciati quando si trovava a Volpiano. Si tratta di due ragazzini risultati senza documenti, che hanno dichiarato di avere 17 e 15 anni e di essere profughi afghani.

Tutto è successo martedì pomeriggio intorno alle 14.30. Il tir bulgaro si trovava in quel momento in via Brandizzo, a Volpiano, quando l'uomo alla guida, dipendente di una ditta di trasporti con sede in Sofia, ha deciso di allertare i carabinieri dopo che poco prima aveva notato dei movimenti sospetti sul suo camion, in particolare nel semirimorchio.

Dopo aver aperto portellone posteriore, i militari hanno trovato i due ragazzi rannicchiati sopra gli scatoloni. I due sono allora stati portati all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino per un controllo medico e successivamente, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica dei minori di Torino, accompagnati in due comunità della provincia.