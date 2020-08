Applique da esterno, tanti punti luce per rendere più bella e sicura la tua casa

Per migliorare la tua illuminazione esterna, Mazzola Luce ti offre sul suo catalogo online una vasta scelta di applique da esterno. La lampada da parete per esterni deve soddisfare diverse esigenze. Questo genere d'illuminazione deve avere delle funzioni sia estetiche che pratiche, garantendo sempre una intensità di luce adeguata in ogni momento.

Un'applique da esterno può essere posizionata proprio accanto alla porta d'ingresso, perché vuoi essere in grado di trovare immediatamente il buco della serratura. Sul retro della casa, vicino alla porta del patio, perché è bello averne due una a sinistra e una a destra. Sulla zona frontale della casa per illuminare il percorso del giardino, perché vuoi essere in grado sempre di vedere dove stai camminando. E ovviamente anche sul balcone, sul gazebo in giardino e molto altro ancora. È per soddisfare tutte queste esigenze che esistono diversi tipi di applique da esterno. Tutto dipende da come le si usa e dai gusti e dal tuo stile … Sia che l'applique sia posizionata sulla facciata della casa o su una terrazza, questo tipo di lampada sarà esposta a tutte le condizioni atmosferiche e a tutte le temperature, quindi è importante fornire un'applique da esterno in grado di resistere a varie condizioni meteorologiche e avere un indice di protezione (IP) sufficiente. Infatti, se ad esempio vivi al mare, presta particolare attenzione al materiale con cui sarà realizzata la tua lampada da esterno. Un'applique da esterno non ha una vita facile. In inverno, è esposta alla neve e al freddo gelido e a tutti i tipi di condizioni meteo più rigide, in estate anche il caldo estremo o la pioggia intensa possono creare problemi.

Pertanto, per proteggere il tuo apparecchio dovrai scegliere come dicevamo prima un'applique per esterni con un grado di protezione IP (Ingress Protection) adeguato al luogo dove verrà esposta. Di solito il grado di protezione standard da esterno è IP44, ma se le condizioni in cui viene collocata l'applique sono estreme, la scelta dovrà sicuramente cadere su una lampada con una protezione IP 55 o 65 . Ma quale lampadina usare per la tua applique da esterno?

Come avrai notato, oggi quasi la maggior parte delle luci esterne sono dotate di una lampadina a LED. L'obiettivo è essere in grado di ridurre considerevolmente il consumo di energia.

A differenza dell'illuminazione pensata per l'interno della casa, le lampade posizionate all'esterno si terranno accese più a lungo. Di solito all'inizio del crepuscolo e talvolta fino alle prime ore del mattino. È quindi importante che queste lampade consumino molta meno energia.

La lampadina a LED, rispetto alle lampadine alogene precedentemente utilizzate, ti consentirà di utilizzare fino al -90% in meno di elettricità. La potenza fornita dalla lampadina a LED o dal modulo LED integrato non è più un problema. La tecnologia si è evoluta e questo tipo di lampadina ora raggiunge la stessa equivalenza di luce delle nostre vecchie lampadine, inoltre, la durata della vita è considerevolmente più lunga. Alcune lampadine a LED si illuminano per un massimo di 30.000 ore prima che la loro efficienza luminosa diminuisca del 30%. Infine, se dovessi avere problemi con la tua sorgente LED, nessun problema, la maggior parte dei produttori offre moduli integrati intercambiabili, il che significa che se il LED smette di funzionare, è sostituibile. Ma non è tutto! Mazzola Luce propone anche applique da esterno a luce solare che non richiedono punti luce dove portare fili elettrici, pertanto potranno essere posizionate ovunque, a patto che siano esposte ai raggi solari per potersi ricaricare. Se poi desideri avere maggiore sicurezza e controllare vari punti di accesso della tua proprietà, potrai installare delle applique da esterno dotate di videocamera o telecamera HD integrata con un angolo di visuale di 180°. Questo e molto altro ancora, lo potrai scoprire sfogliando il catalogo online di Mazzola Luce.