Matrimoni, un tavolo di confronto sul turismo di settore in Piemonte

"Avviare un tavolo di confronto regionale con tutti gli attori interessati al turismo legato ai matrimoni in Piemonte, anche per facilitare l'applicazione della legge regionale in materia approvata nel 2024": lo ha chiesto il presidente regionale di Federmep (Federazione matrimoni ed eventi privati), Daniele Reali, nel corso dell’audizione in terza Commissione, presieduta da Claudio Sacchetto.

“Per aiutare il settore servirebbero una promozione svolta direttamente dalla Regione, prendendo esempio da altre realtà regionali - ha aggiunto - e investimenti mirati affinché i turisti nazionali e internazionali che già amano il Piemonte possano vederlo anche come destinazione adatta per un matrimonio o un evento privato. Si tratta di un turismo disposto a spendere cifre importanti per un matrimonio, che può quindi creare un indotto per il territorio. Purtroppo i collegamenti non ci aiutano, per esempio l’aeroporto di Caselle ha pochi voli diretti internazionali". I paesi più interessati al wedding tourism in Piemonte sono quelli che già ci portano turisti, le nazioni del nord Europa e gli Stati Uniti”

Nel corso dell’audizione sono intervenuti per chiedere precisazioni Sarah Disabato (M5s) e Silvia Raiteri (Fdi).