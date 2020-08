Matrimonio Fca-Psa con il settore delle utilitarie in dote ai francesi: l'economia torinese si spacca (e trema)

La vede diversamente Giorgio Marsiaj , da poche settimane presidente dell' Unione Industriale di Torino , che a questo proposito spiega: "Siamo consapevoli che lo scenario sta cambiando, ma abbiamo chiesto a Fca di confermare l’attenzione e l’impegno assunto verso il nostro territorio”. Proprio nelle scorse ore, infatti, il numero uno degli industriali torinesi ha contattato i vertici di Fiat Chrysler per verificare i piani di sviluppo e produzione del Gruppo in Italia, in particolare a Torino, e in particolare l’impatto che l’adozione della piattaforma francese Psa-Cmp per i veicoli del segmento B, prodotti nello stabilimento di Thychy in Polonia, avrà per le imprese del territorio.

Comunione o divisione dei beni? Il tema si pone d'attualità anche quando il matrimonio in questione è tra due colossi come Fca e Psa . E desta più di qualche apprensione per un territorio come quello torinese la prospettiva che la piattaforma produttiva per i veicoli di segmento B (le utilitarie o "city car") possa fare riferimento a Peugeot e partner transalpini.

“ Vorremmo che i fornitori italiani potessero cogliere le nuove opportunità che si apriranno - continua Marsiaj - , ad esempio grazie all’aumento dei volumi produttivi, in particolare quelli associati ai modelli brandizzati FCA. Inoltre, in linea con lo sviluppo in Italia del segmento C-UV dell’Alfa Romeo a Pomigliano e della Jeep Compass a Melfi e a della 500 Bev a Mirafiori, auspico l’arrivo in Italia e in particolare a Torino, di nuove produzioni che potrebbero dare nuovo slancio e opportunità alle imprese locali”. “Lo scenario sta cambiando - conclude il Presidente - e si sta avviando una nuova era di innovazione che aprirà diverse opportunità di sviluppo, che potranno essere colte solo se si riuscirà a gestire questo momento estremamente difficile e di contrazione mondiale del mercato. Per questo, serve una strategia nazionale di lungo periodo da parte del Governo, con una attenta politica industriale a sostegno dell’automotive, perché su questo si misurerà la capacità attrattiva del nostro territorio”.



Più critica, sull'argomento, la posizione di Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte. L'accusa è che si stia facendo poco per evitare uno spostamento dell'asse di equilibrio verso la Francia. "Il Governo fatica o nicchia a prestare garanzie reali per l’accesso ai finanziamenti delle piccole imprese italiane, ma non esita a farlo a favore di chi sposta la produzione all’estero a detrimento dell’indotto locale. Un Paese serio penserebbe ai suoi cittadini e al loro lavoro, non a poche decine di finanzieri apolidi o ai lavoratori di altri Paesi".



“Ma la garanzia dello Stato al prestito a FCA, non era forse giustificata dal fatto che ne avrebbe beneficiato il sistema automotive piemontese nel suo complesso, a cominciare dai fornitori? - incalza Felici -. Ancora una volta la politica si dimostra attenta alle esigenze della grande industria, anche quando queste esigenze non collimano con gli interessi nazionali, ma cieca nei confronti delle medie e piccole imprese come quelle della componentistica. La lettera di FCA con la richiesta ai fornitori di cessare immediatamente ogni attività di ricerca, sviluppo e produzione alimenta la preoccupazione per il futuro. C’è il rischio che siano proprio le imprese del nostro indotto ad essere le vittime designate delle scelte di FCA e del matrimonio internazionale targato Stellantis”.