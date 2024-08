Muore sotto il trattore durante i festeggiamenti del matrimonio: alla guida c’era un minorenne

Ora il giovanissimo, anche lui parente degli sposi, è indagato per omicidio colposo per i fatti avvenuti lo scorso sabato 24 agosto . Il parente si trovava alla guida del mezzo agricolo, diretto alla casa della coppia, trainando un rimorchio su cui erano presenti alcuni invitati.

Il mezzo, per circostanze ancora al vaglio degli inquirenti, si è ribaltato in una scarpata provocando la morte dell’infermiera di Favria.

Secondo quanto si apprende il giovane alla guida del mezzo sarebbe in possesso di una speciale patente, valida in Francia, per poter condurre mezzi agricoli, come quello che ha provocato l’incidente.