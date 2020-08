Lancia Ypsilon, l’utilitaria che piace anche a km zero

Lancia ha fatto centro con la Ypsilon, un modello di vettura che da decenni attira un preciso target di mercato. Nonostante i numerosi restyling, la Ypsilon è rimasta fedele a se stessa: un’auto compatta ma trendy, chic quanto basta per piacere al gentil sesso, ma anche abbastanza agile e scattante da attirare i giovani. Insomma, un modello che potremmo dire trasversale, per altro all’interno di un segmento, quello delle utilitarie, che da sempre riscuote grande successo nel nostro Paese. Non solo per quanto riguarda le auto nuove, ma anche nell’usato e nel km zero.

Agli italiani piace l’usato

Sempre più seconda mano

Lo stesso trend da anni

Negli ultimi anni un numero crescente di italiani ha preferito le auto di seconda mano; la motivazione è spesso correlata al prezzo: con l’usato si risparmia in maniera sostanziale e, pur spendendo poco, si ottiene l’auto che si desidera in tutto e per tutto. I listini delle vetture nuove infatti tendono a proporre modelli che non tutti si possono permettere; quindi chi ha un budget preciso, non troppo elevato, predilige l’usato, in modo da ottenere il meglio possibile senza spendere troppo. Le concessionarie di auto usate a Milano propongono poi non solo usato garantito, ma anche vetture a km zero, particolarmente interessanti. Si tratta di auto che sono già state immatricolate, ma che all’atto pratico sono ancora nuove, in quanto non sono mai uscite dall’autosalone. Il prezzo è scontato dal 10 al 15% rispetto a quello di listino, l’auto è praticamente nuova e già pronta in concessionaria. Si tratta quindi un’auto in pronta consegna, che costa meno della versione nuova, per ottenere la quale si dovrebbero attendere settimane, se non mesi.

La Ypsilon in Italia

Vendite sempre al top

Un’auto per la città, ma non solo