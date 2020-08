Lupus in tabula, un viaggio culinario intorno al mondo tra le strade di Rochemolles

Martedì 11 agosto Scena 1312, stagione di musica-teatro della città di Bardonecchia, fa tappa nella bellissima frazione di Rochemolles a quota 1600 metri.

Alle ore 21 è di scena Lupus in tabula, uno scanzonato viaggio culinario intorno al mondo, uno spettacolo itinerante per le vie del paese alla scoperta di gusti estremi, curiosità e abitudini alimentari insolite molto amate in alcuni angoli del nostro pianeta.

Letteratura, musica, teatro ed enogastronomia: ecco il connubio esplosivo della notte di Rochemolles, in cui l’Accademia dei Folli conduce gli spettatori in un viaggio culinario in compagnia di bizzarri personaggi, per uno spettacolo tutto da gustare per voci, musiche, mestoli e arnesi da cucina.

“Come si può governare un paese che ha 246 varietà differenti di formaggio?” si chiedeva De Gaulle. Non che nel Sol Levante se la passino meglio: il pesce palla, da cui si ricava un sushi molto pregiato, è più velenoso di un cobra. E a proposito di serpenti, i cinesi non solo se li mangiano fritti, ma ne bevono il sangue ritenendolo un potentissimo viagra. La cucina russa sembra a molti una colossale scusa per bere vodka. Il guacamole, tipica salsa messicana, la dobbiamo agli aztechi, che erano fissati con cibi afrodisiaci. Mentre l’hamburger, il piatto più americano che c’è, pare sia stato inventato da Gengis Khan.

Lupus in tabula si rivela così un saporito e divertente racconto multietnico per conoscere cucine lontane e sorprendenti.