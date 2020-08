Ad agosto il circo trova residenza a Grugliasco: ospiti tre compagnie internazionali

Riceverà il sostegno economico della Regione Piemnonte, per il terzo anno consecutivo, il programma interregionale per la realizzazione dei progetti di residenza “Artisti nei territori”. La conferma è arrivata a fine luglio, coinvolgendo anche la Casa del Circo Contemporaneo di Grugliasco, uno dei cinque progetti selezionati in accordo con il Mibact per il triennio 2018/2020.

La residenza, diffusa tra Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, Teatro Cafè Muller di Torino ed Ex Confraternita dei Battuti di Vicoforte, mira a favorire lo sviluppo di giovani artisti e compagnie di livello internazionale, tramite la messa a disposizione di spazi, professionalità e luoghi di rappresentazione. Grazie a queste risorse gli artisti nascenti possono mettere in scena il frutto del proprio lavoro, proprio come accadrà per il mese di agosto negli spazi di Fondazione Cirko Vertigo, che ospita ben tre compagnie internazionali.

Al Teatro Perempruner hanno preso dimora gli italiani Duo Memo, dal 9 al 14, al lavoro sullo spettacolo P4, che esplora il rapporto tra uomo e donna, nato da una serie di incontri creativi tra Aurora Morano ed Emanuele Melani con Firenza Guidi. Una reciproca e fortunata affinità per una specie di spettacolo “crudo”, in cui il corpo si esprime in un impegno totale. La performance comporta la trasformazione di tecniche circensi quali mano a mano, acrobalance, tessuti aerei, cerchio aereo e roue cyr, in vere e proprie trame narrative. In affiancamento alla creazione del progetto, si alterneranno work demonstration, prove aperte, masterclass, incontri pre e post-spettacolo.

Dal 17 al 28 agosto, al Perempruner approderanno gli spagnoli Sweet Chilly Company (Milki Lee e Teresa Magallon) con il loro The Risk Party. Uno spettacolo "estremo", che supera la divisione tra corpo e terreno, tra pericolo e danza nell’aria: attraverso una rotazione perpetua di un trapezio, il corpo combatte, vola, si tende e si rilassa sull’altezza, estendendosi verso l'altro. La compagnia Sweet Chilly nasce a Saragozza nel 2018 dall’esigenza sfrenata di creare un proprio linguaggio che contempli circo e movimento in parti uguali e punta ad espandersi senza limiti territoriali né scenici.



Chiude il mese presente e apre il successivo la compagnia francese La Barque Acide, in residenza presso il Teatro Le Serre dal 31 agosto al 14 settembre, con il loro The end in night!. Sul palco sette donne e quattro uomini provenienti da Italia, Finlandia, Svizzera, Bolivia, Spagna, Nuova Caledonia, Brasile, Inghilterra, Australia e Francia, capaci di parlare un linguaggio universale: il circo contemporaneo visto con i propri sensi , fino al raggiungimento del piacere comune. L’attenzione si concentrerà sulle reazioni che comporta la conoscenza di un mondo finale. In un'ideale Apocalisse di corpi dove il futuro è quasi morto e il presente si scopre nudo di fronte alla sua assurdità, si mostrano le tendenze per vincere un volto, per non pensare più, per reclamare un ultimo attimo, per rimanere paralizzati, per scoprire l’assorbimento senza maschere e senza vanità.