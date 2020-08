Atla e Rimor-Camit, una sinergia che promuove l’eccellenza piemontese nel mondo [VIDEO]

Promuovere l’eccellenza piemontese nel mondo, creare lavoro e aiutare il territorio. E’ un triplo risultato quello ottenuto dalla collaborazione tra Atla e Rimor-Camit, due aziende punto di riferimento nel campo delle lavorazioni aeronautiche e della sabbiatura.

Alta nasce nel 1978 e con il passare del tempo si trasforma in un’azienda di repair in campo di turbo gas e aerazione. L’attività quotidiana prevede la realizzazione di processi speciali, trattamenti termici e operazioni laser per i principali costruttori di turbine a gas. Partner e soci di Mitsubishi, nel campo del repair, invece, Atla si specializza nel ciclo completo del processo di riparazione. Un settore in cui le tecnologie richiedono standard qualitativi altissimi.

La sinergia con Rimor-Camit, azienda di cui vi avevamo parlato mesi fa, è un indiscutibilmente un punto di forza per la strategia aziendale di Atla, come spiegato da Luca Gandini, chief executive officer: “La Rimor-Camit è per noi l’esempio perfetto del tipo di fornitore che vogliamo avere. Non deve essere solo un fornitore, ma un partner che ci risolve potenziali problemi”. “Ritengo che siano molto preparati da un punto di vista tecnico sulla gestione dell’aria, abbiamo da più di 10 anni un consolidato rapporto. Al nostro interno abbiamo parecchi impianti costruiti da loro e siamo molto contenti di come essi performano” rivela Gandini.

Parlando di eccellenza è impossibile non citare la tecnologia Recube, montata sui sistemi di filtrazione di Atla. “Il prodotto Recube è il classico esempio di come la Rimor-Camit si interfaccia con la nostra azienda: nel 2012 siamo venuti in questa nuova sede e per quanto riguarda il filtraggio d’aria avevamo parecchi problemi con i precedenti fornitori” spiega lo chief executive officer di Atla. “Abbiamo sviluppato un progetto ad hoc. Dopo in primi 5 anni abbiamo capito l’efficacia di questo prodotto della Rimor-Camit (su alcuni filtri, oltre a nessuna rottura, sono state toccate addirittura le 6000 ore) e, oggi, che abbiamo i loro prodotti in casa, siamo al secondo ciclo di manutenzione e anche queste ulteriori misurazioni hanno ottime performance”. Gli esempi si sprecano, come il sistema insonorizzante che grazie a Rimor-Silent, permette di ottenere un ottimo risultato acustico ed estetico.

Quale futuro dunque per Atla? E soprattutto, la sinergia con Rimor-Camit, è destinata a proseguire? Su questo Gandini pare avare le idee piuttosto chiare: “Crediamo che il futuro di Alta sia rivolto alla manutenzione dei motori in campo aeronautico. In questo riteniamo che Rimor-Camit possa essere un partner importante, stiamo sviluppando con loro una sabbiatrice automatica completamente innovativa, che ci permetterà di avere un’attività precisa sui singoli prodotti”. Lavoro e innovazione, un connubio vincente. Ma anche amicizia tra le maestranze Atla e Rimor-Camit, fondata sulla trasparenza e onestà reciproca.