“L’arte del Cappuccino”, tra cannoli e arancini un angolo di Sicilia a Torino [VIDEO]

Un piccolo angolo di Sicilia a Torino. Basta mettere un piede all’interno del bar “L’arte del Cappuccino”, in via Bernardino Luini 110 per accorgersi di non essere in un esercizio commerciale come gli altri: a colazione è l’aroma dei cannoli siciliani ad avvolgere i clienti, nell’ora di pranzo l’inconfondibile profumo degli arancini.

Mario e Viviana sono i titolari del bar che si trova all’angolo con via Forlì, propri davanti a una scuola superiore. Per differenziarsi dagli altri locali, hanno deciso di dare al loro negozio una missione ben precisa: quella di portare nel capoluogo sabaudo freschi prodotti siciliani. “Partiamo dal bar, ma proponiamo specialità che arrivano dalla Sicilia. Le faccio un esempio: le buche dei cannoli, rigorosamente riempiti sul momento, provengono da un piccolo paesino vicino all’Etna” racconta Mario. I cannoli vengono preparati rigorosamente sul momento e sono particolarmente apprezzati, gli arancini con i loro sapori decisi conquistano giovani e non.

Presso “L’arte del Cappuccino”, inoltre, è possibile acquistare anche vini e liquori alla crea di pistacchio, al melograno e al limone. Il nome del bar, però, lascia intendere quale sia davvero la specialità della casa: il cappuccino. Una bevanda tradizionale, rivisitata e proposta in varie declinazioni come il cappuccino al caramello o quello al pistacchio, magari accompagnati da una brioche alla ricotta fresca.

Tra i servizi offerti, vi è poi quello delle torte realizzate su ordinazione: “Di quello se ne occupa la mamma, ormai si è specializzata in questo: sono buonissime, di tutte le dimensioni e vengono realizzate su richiesta”.

Chi entra nel bar di Mario e Viviana, di fatto, trova molto di più rispetto a un normale bar. Lo si nota anche dalle pareti, ornate da quadri e opere d’arte realizzate dalla stessa persona che tra un caffè e un cappuccino, trova lo spazio per portare avanti la passione per la pittura, Viviana. “Mi occupo di realizzare dei quadri dipinti a mano su ordinazione, ho fatto delle mostre. Sono principalmente dipinti su tela e ad acrilico”.

E allora, osservati da Joker, Marylin Monroe e Jessica Rabbit è possibile immergersi in un piccolo angolo di Sicilia a Torino, gustando prodotti dal sapore unico e inconfondibile. Tutto presso il bar “L’arte del Cappuccino”, in via Bernardino Luini 110.