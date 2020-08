Quali sono i modi migliori per guadagnare bitcoin?

Vuoi guadagnare bitcoin e non hai abbastanza soldi per acquistarli? Quindi, vari metodi ti consentono di guadagnare bitcoin senza spendere un centesimo dalle tue tasche. Non molte persone sanno che ci sono modi per guadagnare bitcoin. Abbiamo elencato i primi quattro modi per guadagnare bitcoin senza rischiare un solo centesimo su thebitcoinloophole.co

Acquista online e guadagna i bitcoin

Ci sono molte cose che puoi fare con i bitcoin che fare shopping ogni giorno. Puoi anche usare le esperienze di acquisto che stai vivendo in ogni negozio per ciascuno dei bitcoin. Ci sono alcuni servizi che offrono offerte di cashback. Quando acquisti un oggetto da loro con più di 500 commercianti, otterrai una ricompensa e questa ricompensa sarà sotto forma di bitcoin. Il modo migliore per guadagnare bitcoin dai tuoi acquisti online è utilizzare le app. Quando il tuo acquisto è confermato con l'app di vendita al dettaglio, il negozio confermerà i tuoi guadagni. Al momento dell'acquisto, il negozio aggiungerà ricompense crittografiche al portafoglio. Puoi trasferire i bitcoin nel tuo account dell'app di vendita al dettaglio nel tuo portafoglio bitcoin o spenderli. C'è una certa quantità di bitcoin che devi raccogliere per prelevare. Il tempo necessario per acquistare e ritirare i bitcoin guadagnati con i premi sarà di 30 a 90 giorni. Se desideri prelevare i contanti sotto forma di bitcoin, devi inserire l'indirizzo del portafoglio bitcoin e questo sito ti invierà i bitcoin gratuiti. Per prelevare, potresti dover pagare la commissione di transazione blockchain.

Apri un conto di interesse crittografico per ottenere bitcoin gratuiti

Molti investitori in criptovalute mostrerebbero interesse a investire in bitcoin. Questo è considerato il miglior investimento per gli investitori. Questo li aiuta a raddoppiare i loro risparmi. L'account di interesse crittografico ti aiuterà a guadagnare bitcoin gratuiti ogni mese. Tutti avranno una domanda su quanto interesse guadagnerebbero i bitcoin. Possono guadagnare l'8% di interesse annuale. L'interesse per ogni mese sarebbe maturato. Alla fine dell'anno otterresti un tasso di interesse complessivo dell'8,6% sotto forma di bitcoin. È abbastanza semplice per te creare l'account. Bastano pochi clic del mouse. Non appena si apre l'account, l'interesse inizia a essere calcolato dal primo giorno dell'apertura dell'account. Non è richiesto un importo minimo per guadagnare interessi. Tutti gli investitori in criptovalute di tutto il mondo possono aprire questo conto. I fondi necessari per pagare gli interessi agli investitori verrebbero da attori istituzionali affidabili.

Partecipa ai sondaggi per guadagnare bitcoin

Se sei pronto a rispondere alla domanda e aiutare le aziende a fare ricerche di mercato, puoi partecipare a sondaggi. Poche compagnie pagherebbero le persone per partecipare ai sondaggi. Quando partecipi al sondaggio, puoi ottenere alcuni bitcoin. Ti aiuta ad aumentare il peso del tuo portafoglio bitcoin. Molte aziende offrono l'opportunità di partecipare a sondaggi. È possibile selezionare i sondaggi che si desidera eseguire sulla piattaforma di sondaggio e il pagamento che si otterrebbe dopo aver partecipato al sondaggio. I siti premieranno gli utenti che guardano video, installano app e giocano gratuitamente. Se sei appassionato di guadagnare bitcoin, l'opzione migliore è tenere d'occhio questi siti. I siti del sondaggio pagheranno una volta alla settimana. Puoi prelevare l'importo quando il valore del bitcoin raggiunge i 10 USD. Il guadagno massimo che un utente può fare in un giorno sarebbe di 50 USD. Il primo giorno, puoi guadagnare dai 10 ai 20 dollari al giorno, il che è positivo. Sebbene non diventi un milionario prendendo i sondaggi, è il modo migliore per guadagnare bitcoin.

Marketing di affiliazione

Questo è un altro modo redditizio per guadagnare bitcoin gratuitamente online. Se hai un buon seguito online, puoi indirizzare i tuoi amici o conoscenti a fare affari con le aziende che ti pagano quando dai un nuovo cliente in bitcoin. I tuoi follower devono fare clic sull'URL univoco fornito dal commerciante. Quando fanno clic su questo link e arrivano sulla loro pagina ed effettuano acquisti, otterresti i bitcoin sul tuo account.