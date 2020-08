Il Comune di Moncalieri contro la sosta selvaggia: dissuasori in via Sella

Anche in estate continuano a circolare i 'furbetti del parcheggio', che pensano di poter mettere le loro auto dovunque, anche e soprattutto dove non si deve. Ed allora il Comune di Moncalieri ha deciso di installare nuovi paletti per dissuadere chi continua a creare problemi al passaggio dei veicoli.

I prossimi dissuasori verranno installati in via Sella, per andare incontro a chi ha un passo carrabile nella zona e spesso deve fare i conti con chi sosta senza curarsi dei problemi in entrata e uscita dei mezzi. La manutenzione sarà a carico dei privati che hanno fatto richiesta, ma questa azione diventa una battaglia di civiltà e rispetto della viabilità nell'interesse di tutti.

Intanto l'Amministrazione di Moncalieri ha deciso di investire quasi 30 mila euro per sostenere la lotta biologica alle zanzare. Considerato che negli ultimi anni il ruolo assunto dalle zanzare nella diffusione di patologie umane e animali è notevolmente aumentato a causa dell’introduzione di insetti in grado di trasmettere malattie virali, il Comune ha attivato formule per il contenimento delle zanzare.

Anche quest’anno, con il coinvolgimento dell’Ipla, Moncalieri sceglie di adottare le misure di prevenzione più opportune.