Vandalizzato il manifesto elettorale del candidato dem a Settimo Antonio Augelli: "Fr...o"

"L’etimologia della parola usata deriva dai Lanzichenecchi, soldati che ormai non si studiano più neppure a scuola, ma erano mercenari, quindi erano anche attenti ai conflitti politici che gli consentivano di strappare la quota maggiore in base a chi decideva di averli dalla loro parte. A tal proposito, Che uno sia di “Destra o di Sinistra” i diritti non hanno connotazione politica, ci sono argomenti che vanno trattati al di là del pensiero politico perché entriamo in un’area d’interesse pubblico dove i diritti civili sono essenziali e dove ogni persona deve sentirsi apprezzato, tutelato e non discriminato, al sicuro nella società in cui vive", ha aggiunto ancora l'esponente dem.

"Personalmente ho scelto, un po’ per carattere, di vivere una vita inclusiva, dove chiunque è il benvenuto al di là di chi esso rappresenta: non faccio selezione all’ingresso seguendo etichette, ed è forse per questo che vengo stimato per quello che sono e non per chi scelgo di amare, ecco perché mi sento circondato da persone intelligenti capaci di scavalcare quel Muro di Berlino di pregiudizio che spesso si erge nei confronti di chi viene considerato diverso dalla società. Ho sofferto tanto questo tema nella mia vita, perché fin da piccolo venivo additato, già dalle medie, ma ho avuto la fortuna di avere una famiglia stabile e capace di capirmi e abbracciarmi nei miei momenti di difficoltà", ha detto ancora Augelli.