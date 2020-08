Toro, nello staff di Giampaolo anche ex collaboratore di Mourinho

In attesa che il mercato regali i primi colpi (si spera in entrata, prima che in uscita) inizia a prendere forma il nuovo Toro di Marco Giampaolo, il cui staff sarà composto da otto persone.

Il vice del neo allenatore granata è Francesco Conti, fedelissimo di Gigi Delneri che con Giampaolo lavora dal 2016. Stefano Repetti, che lavorava all'Inter ai tempi di Josè Mourinho, è il responsabile dei preparatori atletici, tra cui restano Paolo Solustri e Samuele Melotto. Non cambia anche il preparatore dei portieri, Paolo Di Sarno, che lavora a Torino dai tempi di Giampiero Ventura.

Collaboratori tecnici di Giampaolo sono Daniele Croce, ex centrocampista dell'Empoli di Giampaolo, Salvatore Foti, attaccante di belle speranze fermato sul più bello dagli infortuni, e Fabio Micarelli, che con il neo tecnico granata lavora dai tempi dell'Ascoli, un sodalizio che dura da quindici anni.

Giampaolo ha promesso di regalare soddisfazioni e bel calcio ai suoi nuovi tifosi, reduci da una stagione amarissima, chiusa al sedicesimo posto e col presidente Urbano Cairo finito nel mirino della contestazione.