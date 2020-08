Dove trovare le migliori resistenze per sigaretta elettronica?

Le sigarette elettroniche sono dispositivi utili nella lotta al tabagismo, in grado di diminuire i danni da fumo fino al 95%. Tuttavia per beneficiare dei vantaggi delle e-cig è importante acquistare accessori di qualità, per garantire temperature controllate e un funzionamento sempre ottimale per la tutela della salute.

Tra i componenti principali per rendere perfetta l’esperienza di svapo ci sono le resistenze per sigaretta elettronica , acquistabili anche online, presso siti web specializzati come svapoebasta.com. L’e-commerce propone un’ampia scelta dei migliori modelli di coil per e-cig, offrendo prezzi competitivi e un servizio di consegna rapida a domicilio o con ritiro presso uno dei 1.800 punti di ritiro presenti in tutta Italia.

Senz’altro, l’acquisto online permette di risparmiare rispetto ai negozi fisici, senza contare la possibilità di selezionare le coil tra un vasto assortimenti di accessori delle migliori marche del settore. Ad ogni modo è essenziale scegliere sempre modelli di qualità, in base al tipo di esperienza desiderata.

Come scegliere la coil per la sigaretta elettronica

Le e-cig sono dispositivi composti da una struttura principale, un serbatoio per il liquido e la resistenza o coil, oltre ovviamente alla batteria per l’alimentazione della sigaretta elettronica e al sistema elettronico. Uno degli elementi più importanti è appunto la resistenza, situata all’interno dell’atomizzatore, la quale serve per scaldare il liquido e creare il vapore per lo svapo.

Ogni coil si contraddistingue per alcune componenti principali, tra cui il filo della resistenza, le dimensioni del supporto e il materiale con la quale è realizzata. In base a questi aspetti, le coil offrono determinate prestazioni espresse in ohm. Resistenze con pochi ohm hanno bisogno di temperature elevate e creano più vapore, tuttavia riducono l’autonomia della batteria e consumano più liquido, mentre quelle con alti ohm sono più efficienti e durano a lungo, ma erogano poco vapore. La scelta andrà fatta, dunque, in base alle proprie preferenze e necessità.

Dopodiché, le resistenze possono essere prefabbricate o rigenerate, ad ogni modo è importante acquistare solo prodotti garantiti come le coil certificate di Svapoebasta . Nello store online sono presenti resistenze di brand come Innokin, Smok, Vaporesso, Voopoo, Justfog, Joyetech, Geekvape, Aspire, Eleaf e Wotofo con opzioni per tutte le gradazioni di ohm, qualsiasi modello di e-cig e ogni tipo di liquido utilizzato per lo svapo, con prezzi convenienti e i vantaggi del programma fedeltà con raccolta punti ad ogni acquisto.

Quando cambiare la resistenza della e-cig

La durata delle resistenze delle sigarette elettroniche dipende da una serie di fattori, tra cui il tiro della e-cig, il liquido e le temperature raggiunte durante lo svapo, con una vita utile in media di 2 settimane.

Determinare quando cambiare la coil è davvero facile, infatti si noterà subito un calo delle prestazioni, inoltre il gusto del tiro potrebbe essere più amaro, con un lieve retrogusto di bruciato.

Sostituire la resistenza richiede appena pochi istanti, infatti basta svitare l’atomizzatore, inserire e avvitare la nuova coil, bagnare il cotone e richiudere il tutto.

Quanto costa una resistenza di buona qualità

Il prezzo delle coil per le sigarette elettroniche è molto variabile, con costi che sono in genere piuttosto ridotti, a partire da pochi euro.

Ad ogni modo, la spesa media è di circa 3/5 euro per una resistenza di buona qualità, considerando i prodotti dei marchi più rinomati. Allo stesso tempo si possono trovare anche appositi set di coil, per contenere ulteriormente i costi e comprare insieme gruppi di 2, 5 o anche più resistenze insieme.

Come anticipato, per risparmiare sull’acquisto delle resistenze è consigliabile comprare le coil online, ad esempio rivolgendosi a svapoebasta.com, dove è possibile trovare un vasto catalogo di prodotti di qualità per tutte le tasche e numerosi modelli di sigaretta elettronica.

Per il mondo dello svapo il portale propone tantissimi sconti, promozioni e offerte dedicate, per acquistare le migliori coil in modo semplice e veloce, per poi riceverle in pochi giorni a casa con la consegna espressa.