Con Faber Teater il Ferragosto a Chivasso è... cantabile!

Sarà un Ferragosto cantabile quello che Faber Teater si prepara a condividere con il pubblico e che fa parte del cartellone estivo del comune di Chivasso per fronteggiare questa strana estate 2020.

La proposta di Faber Teater, compagnia che è nata e ha la propria base a Chivasso, e da cui parte per le tournée in Italia e all'estero, è stata pensata proprio per la sera del 15 di agosto, ore 21, il giro di boa della bella stagione.

In un'estate di tante vacanze “sospese” e di gite di un giorno, Faber Teater propone a chi resta in città e nei dintorni una serata teatrale e musicale ironica e coinvolgente con Allegro cantabile!

Lo spettacolo è una creazione collettiva di Faber Teater, in scena Marco Andorno, Lucia Giordano, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio, Francesco Micca, Lodovico Bordignon con la direzione musicale e le composizioni originali della musicista romana Antonella Talamonti e con la supervisione di Paolo Nani, attore e regista di fama mondiale (il suo spettacolo La lettera da 26 anni viaggia nel mondo, avendo ormai superato le 1400 repliche).

Allegro cantabile è uno spettacolo in cui il linguaggio teatrale e il linguaggio musicale si incontrano, in cui il teatro guarda e racconta la musica e che nasce dalla ricerca di Faber Teater degli ultimi 15 anni: un'approfondita indagine sulla voce, sulla relazione tra musica, canto e teatro, sull'attore musicale.

Uno spettacolo ironico, brillante e profondo in cui le sei voci del cantanti-attori di Faber Teater accompagnano il pubblico ad “ascoltare con gli occhi e vedere con le orecchie”, grazie a un repertorio trasversale che ripercorre l'Italia da Nord a Sud, tra ballate, canti di lavoro, serenate, canzoni d’autore, strizzando l'occhio alle esperienze di improvvisazione con il pubblico di Bobby McFerrin.