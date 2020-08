Nuova illuminazione per il ponte strallato sul Sangone

Sono terminati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione del ponte strallato sul torrente Sangone lungo la Sp. 193 della Colletta, nel Comune di Giaveno. Il Ponte strallato è stato ricostruito al posto di quello crollato durante l’alluvione del 2000 e inaugurato nel 2005 dall’allora Provincia di Torino.

L'intervento di rinnovamento dell’illuminazione ha previsto la revisione completa delle luci alla base del ponte (11+11 lampade a pavimento posizionate per l'illuminazione decorativa degli stralli) sia il controllo e sostituzione delle due luci di sicurezza in sommità al pilone in sponda destra, mediante posa di lampade con nuova tipologia a led.