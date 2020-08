Alleanze, anche i Moderati chiudono la porta in faccia al M5S: "La nostra è la posizione di sempre"

Un secco no. Dopo il partito democratico torinese, anche i Moderati chiudono la porta in faccia al M5S. Non è bastata l'apertura di Appendino prima e degli attivisti poi, con la votazione su Rousseau che ha aperto alle alleanze con gli altri partiti in vista delle amministrative, a convincere i Moderati di Mimmo Portas .

"La posizione dei Moderati non cambia, come non è mai cambiata in questi anni. Non è per noi concepibile allearsi con chi, come Appendino e la sua giunta, ha allontanato da Torino opportunità di crescita e sviluppo, con chi non crede nella nostra città, con chi non rispetta gli altri partiti. Per anni i Cinque Stelle hanno insultato i cosiddetti “partiti tradizionali” e oggi le alleanze vengono invece promosse dai vertici solo per continuare a governare" affermano l'onorevole Mimmo Portas e la presidente della Circoscrizione 6, Carlotta Salerno.