Fregolent (Italia Viva): "Se a Torino nascerà alleanza Pd-M5S, noi saremo alternativi"

"Dopo l'esito della votazione della piattaforma Rousseau su eventuali accordi locali del Movimento 5 Stelle con altre forze politiche e le dichiarazioni di apertura del segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti non ci sono ormai più dubbi sul fatto che anche per il candidato sindaco di Torino ci sarà una alleanza tra M5S e Pd". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva.

"Si tratta di una soluzione che escluderebbe le primarie e tutti coloro che avrebbero voluto una selezione popolare. A chi non condivide questa alleanza, in una città distrutta dai grillini, non rimane che cercare di costruire soluzioni alternative", conclude Fregolent.