La 'guerra dimenticata' in Sudan: la richiesta del Consiglio comunale di Torino

La guerra ‘dimenticata’ in Sudan - dopo la recente Commissione consiliare di approfondimento - è oggetto della mozione bipartisan discussa oggi pomeriggio dalla Sala Rossa.

Approvato all’unanimità, il documento sottoscritto da Ahmed Abdullahi (Pd) e Pietro Abbruzzese (Torino Bellissima) invita Palazzo civico a estendere il sostegno agli sforzi umanitari dell'Associazione Sudanese di Torino, della Global Aid Connection e di altre organizzazioni che operano per fornire aiuti al Sudan.

Chiede la preparazione di container con medicinali destinati al prossimo carico umanitario e di generi alimentari da inviare alle popolazioni; la raccolta e l’invio di attrezzature ospedaliere e materiali per persone con disabilità; la convocazione di un tavolo di coordinamento con la Regione Piemonte; mantenere una posizione di solidarietà con la comunità sudanese torinese; sollecitare il Governo a sostegno del supporto internazionale per rispondere alla crisi sudanese.