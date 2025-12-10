 / Politica

Politica | 10 dicembre 2025, 18:57

La 'guerra dimenticata' in Sudan: la richiesta del Consiglio comunale di Torino

La mozione bipartisan discussa in Sala Rossa chiede più sostegno agli aiuti umanitari

Foto d'archivio della Sala Rossa di Torino

La guerra ‘dimenticata’ in Sudan - dopo la recente Commissione consiliare di approfondimento - è oggetto della mozione bipartisan discussa oggi pomeriggio dalla Sala Rossa.

Approvato all’unanimità, il documento sottoscritto da Ahmed Abdullahi (Pd) e Pietro Abbruzzese (Torino Bellissima) invita Palazzo civico a estendere il sostegno agli sforzi umanitari dell'Associazione Sudanese di Torino, della Global Aid Connection e di altre organizzazioni che operano per fornire aiuti al Sudan.

Chiede la preparazione di container con medicinali destinati al prossimo carico umanitario e di generi alimentari da inviare alle popolazioni; la raccolta e l’invio di attrezzature ospedaliere e materiali per persone con disabilità; la convocazione di un tavolo di coordinamento con la Regione Piemonte; mantenere una posizione di solidarietà con la comunità sudanese torinese; sollecitare il Governo a sostegno del supporto internazionale per rispondere alla crisi sudanese.

comunicato stampa

