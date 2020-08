Basket, la A2 con 27 partecipanti non avrà tre gironi da nove squadre

La serie A2 di basket si ritrova con 27 squadre partecipanti dopo la decisione di non procedere a un reintegro per sostituire Caserta bocciata dalla Commissione di Controllo dei bilanci (la Con.Te.C).

Hanno detto no una volta di più Fabriano e Rimini, non è stata valutata adeguata la candidatura di Salerno e non si è percorsa la strada della wild card alla Pallacanestro Avellino, ma si è comunque deciso di ripescare Cento – già da tempo in preallarme e con squadra per la A2 pronta – rendendo dispari il numero delle partecipanti.

A questo autogol è poi seguito un secondo autogol con la scelta di bocciare la scialuppa di salvataggio dei tre gironi da 9 che avrebbero garantito una prima fase da 16 partite con molti derby e poche trasferte scomode a cui si sarebbe aggiunta una seconda fase a gruppi incrociati da sedici partite, ma modulabile secondo le incertezze del calendario anche a 12 o meno incontri. A questo punto si giocherà un campionato con due gironi (Nord Italia e Sicilia da una parte, resto d'Italia nell'altra) asimmetrici da 14 e 13 squadre (quindi 26 o 24 partite di prima fase a seconda del gruppo) e all'approvazione è stata mandata una cervellotica seconda fase con cinque gruppi (prime tre, seconde tre, ecc).

Tutto questo per stabilire il seeding per playoff (a 16 con due promozioni) e playout (a quattro con due retrocessioni in aggiunta all'ultima della seconda fase che scende subito in B) senza apparenti vie di uscita a livello di calendario - che già prevede nove turni infrasettimanali - se ci dovessero essere soste per cause di forza maggiore. Un pasticcio senza precedenti per un campionato che vedrà al via molti club ambiziosi, ma a oggi privi di certezze – eccetto la data di partenza del 15 novembre – su che tipo di torneo dovranno affrontare.

SUPERCOPPA: I GIRONI E LA FORMULA

Questi i giorni per la Supercoppa che si disputerà con partite di sola andata l’11-18-25 ottobre. Alle Final Eight del 6-8 ottobre (con probabile sede Ravenna) accederanno le vincenti di ogni girone e la società organizzatrice o, in caso di già raggiunta qualificazione, la miglior seconda classificata. Al momento la bozza stilata di calendario non è confermata con qualche limatura possibile visto che

Chieti non avrebbe partite casalinghe mentre Cento avrebbe due trasferte in Sicilia.

Girone A: Biella, Casale, Torino, Tortona

Girone B: Bergamo, Milano, Piacenza, Treviglio

Girone C: Mantova, Orzinuovi, Verona, Udine

Girone D: Chieti, Forlì, Ravenna

Girone E: Pistoia, Rieti, Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma

Girone F: Latina, Napoli, San Severo, Scafati

Girone G: Capo d'Orlando, Cento, Ferrara, Trapani