Higuain non divorzia (per ora) dalla Juve: "Parlerò con Pirlo"

"Ho ancora un anno di contratto con la Juve, il 24 agosto tornerò e vedremo cosa succederà con Pirlo". Gonzalo Higuain si gode gli ultimi giorni di riposo prima di tornare ad allenarsi. E conta di tornare a farlo a Torino.

Il 'Pipita', intervistato da Fox Sport Argentina, dribbla i consueti rumors estivi. Sul futuro più lontano invece Higuain ha le idee più chiare e strizza l'occhio all'America: "MLS? Molti giocatori ci vanno e sarebbe bello, mi piacerebbe. Ma ora sono alla Juve, vedremo".

Sulla stagione bianconera pesa l'eliminazione dalla Champions League: "A fine campionato eravamo stanchi, ma la Juve, il più grande club d'Italia, non può uscire con il Lione". Poi l'argentino è tornato sul lockdown ("per me è stato terribile, a casa avevo anche una situazione difficile con mia madre"), spiegando che "tornare quello di prima non era facile. All'inizio pensavo fosse una follia tornare a giocare. Hanno finito per vincere i milioni e il potere che ha il calcio".

E su un suo fantomatico ritorno a Napoli, Higuain ha scherzato: "Ora con il coronavirus posso, comprendo la faccia con la mascherina così nessuno mi riconosce...".