Metro, dopo il nubifragio di ieri ancora inagibili le stazioni Bernini e Principi D'Acaja [FOTO]

Sono ancora ingenti i danni provocati ieri dalla bomba d'acqua che si è abbattuta sui quartieri più centrali di Torino. Se in cantine e garage si valutano i danneggiamenti provocati dalla pioggia, e se in strada si fa la conta degli alberi caduti, anche la metropolitana deve misurarsi con ingenti danni. Chiuse, per questo, le stazioni Bernini e Principi D'Acaja, tra i quartieri Cit Turin e San Donato.

Le due stazioni sono bloccate da ieri pomeriggio perché considerate inagibili: il vento ha portato dentro foglie e rami, la pioggia ha invaso le scale che danno sull'esterno e creato grandi pozze e allagamenti che ancora non è stato possibile riassorbire.

I treni della metro percorrono dunque da stamattina l'intera tratta (ad agosto limitata da Fermi a Porta Nuova, per lavori programmati in precedenza), saltando però le due fermate inagibili.