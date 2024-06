Termina l'occupazione dell'Università, gli studenti lasciano Palazzo Nuovo e Fisica

'Intifada studentesca' ha movimentato la notte manifestando nel centro e raggiungendo il gruppo che ha occupato parte del Politecnico, che al momento non ha annunciato passi indietro. Ma se al Poli lezioni e esami non hanno subito alcun tipo di ritardo, la sede di studi umanistici dell'Università è stata chiusa completamente in questi 38 giorni, portando parte della comunità studentesca e dei docenti a chiedere la smobilitazione dell'occupazione.

Massacro di Gaza

Intifada Studentesca ha raggiunto in parte l'obiettivo che si era imposta: portare all'attenzione il tema del massacro che sta avvenendo a Gaza, chiedendo all'ateneo il boicottaggio accademico, di ripensare gli accordi con le università israeliane e di migliorare la trasparenza degli accordi e delle ricerche. Questi temi sono stati portati in senato accademico, che ha votato accogliendo solo l'ultimo di questi tre punti.

"Il blocco delle attività didattiche non risulta più funzionale - scrive il movimento in una nota - ed è giunto il momento di nuove forme di mobilitazione. Durante queste 6 settimane abbiamo ripetutamente fatto sentire la nostra voce alla governance di ateneo".

"In tutta risposta abbiamo sempre e solo trovato finti spazi di dialogo in cui le nostre richieste sono state silenziate e ignorate. Ad oggi ci pare evidente che l'occupazione di Palazzo Nuovo non sia più lo strumento migliore ai nostri fini, ma è stata la tappa di un percorso mobilitativo ampio e ci ha permesso di raggiungere molti obiettivi, primo fra tutti la creazione di una collettività forte in lotta per la Palestina".

Geuna: "Verifichiamo stato locali e riprendiamo attività"